UmiDigi представила стодолларовый безрамочный смартфон

Китайская компания UmiDigi рассказала подробности о выпуске бюджетного безрамочного смартфона Crystal. Изначально он был анонсирован еще весной 2017 года. Как сообщила компания теперь, проект возобновлен после урегулирования ряда организационных и технических формальностей.


По словам разработчиков, смартфон вступил в финальную стадию производства и грозит стать самым доступным безрамочным смартфоном на рынке. UmiDigi Crystal оснащается дисплеем Sharp с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом 2,5D со скруглёнными кромками, оперативной памятью до 4 ГБ и флер-памятью до 64 ГБ.


Подробные технические характеристики компания раскроет 7 августа. 15 августа начнутся первые продажи смартфона UmiDigi Crystal по цене от 99 долларов США.

Источник
UmiDigi
Теги
смартфон ANDROID UMIDIGI

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