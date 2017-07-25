UmiDigi представила стодолларовый безрамочный смартфон

Китайская компания UmiDigi рассказала подробности о выпуске бюджетного безрамочного смартфона Crystal. Изначально он был анонсирован еще весной 2017 года. Как сообщила компания теперь, проект возобновлен после урегулирования ряда организационных и технических формальностей.





По словам разработчиков, смартфон вступил в финальную стадию производства и грозит стать самым доступным безрамочным смартфоном на рынке. UmiDigi Crystal оснащается дисплеем Sharp с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом 2,5D со скруглёнными кромками, оперативной памятью до 4 ГБ и флер-памятью до 64 ГБ.





Подробные технические характеристики компания раскроет 7 августа. 15 августа начнутся первые продажи смартфона UmiDigi Crystal по цене от 99 долларов США.