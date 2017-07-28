Подробные характеристики защищенного Samsung Galaxy S8 Active утекли в сеть

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились фотографии со слайдами презентации, на которых описываются подробные характеристики готовящегося к выходу смартфона Samsung Galaxy S8 Active, пока не представленного производителем официально.


Судя по этим слайдам, смартфон заключен в более брутальный корпус и получил плоский, а не изогнутый 5,8-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD+ (2960 х 1440 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5.


Он получит 12-мегапиксельную основную и 8-мегапиксельную камеры, процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, как у Galaxy S8. Также он унаследует кнопку голосового помощника Bixby.


В дополнение к защите от воды и пыли на уровне IP68 у смартфона предусмотрено соответствие военному стандарту MIL-STD-810G по прочности. Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч с возможностью быстрой зарядки. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

С наибольшей вероятность, Samsung Galaxy S8 Active выйдет по цене от 699 до 749 долларов США.

Источник
Weibo
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