Рассекречена цена на флагманский Nokia 8

Стала известна европейская цена для готовящегося к выпуску флагманского смартфона Nokia 8, пока не представленного официально. Судя по румынскому каталогу оператора Vodafone, черная версия Nokia 8 обойдется в 517,42 евро, что заметно меньше ожидаемых ранее 600 евро.





Согласно более ранним утечкам, Nokia 8 базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Он оснащается 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), 13-мегапиксельной двойной основной камерой с оптикой Carl Zeiss. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Смартфон выйдет в четырех цветовых вариантах — синем, "стальном", золотистом с голубым и золотисто-медном.





Официальный дебют ожидается на пресс-мероприятии 16 августа 2017 года в Лондоне.