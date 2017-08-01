LG V30 показался на рисунке

По слухам, в сеть утекла инструкция от LG V30, но открытого доступа к ней, к сожалению, нет. Однако осведомленный @OnLeaks, судя по всему, уже успел изучить ее и опубликовал изображение смартфона в виде 2D-рисунка (как раз из книжечки).

Судя по картинке, LG V30 похож на увеличенную в размерах версию LG G6.

По информации, появившейся ранее, LG V30 под кодовым названием JOAN анонсируют 31 августа в Берлине на выставке IFA 2017 в "нулевой" день, а 15 сентября стартуют продажи на домашнем корейском рынке. 17 сентября откроется прием предзаказов в США, а розничные продажи начнутся 28 сентября. Европа не указана отдельно, но отмечается, что международный запуск состоится тоже 28 сентября.

Согласно более ранним утечкам, LG V30 лишится главной особенности серии LG V — вспомогательного дисплея, дополнявшего основной экран. Вспомогательный дисплей над основным стал своего рода визитной карточкой у LG V10, представленного пару лет назад, и прошлогоднего V20. Вместо такого "разделения обязанностей" смартфон получит один большой 2:1 FullVision OLED-экран практически во всю переднюю панель с соотношением сторон 18:9, как у флагманского LG G6. По данным источника, диагональ экрана достигнет 6 дюймов. Размеры смартфона при этом составят 151,4 x 75,2 x 7,4 мм. На задней панели расположится двойная камера и сканер отпечатков пальцев. Также у смартфона предусмотрена беспроводная зарядка.

Предположительно, LG V30 сможет похвастаться топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835, 4 или 6 ГБ оперативной и 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также камерой с апертурой f/1.6.