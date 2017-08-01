Смартфон Nokia 9 засветился в GFXBench

Смартфон Nokia 9 засветился в базе данных теста GFXBench. Устройство оснащено 5,3-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 х 1440 пикселей. В качестве технической основы используется чип Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ.

Основная камера у гаджета предположительно двойная (обе камеры с разрешением 12 Мп, хотя выше это и не отражено), а фронтальная - одинарная (те же 12 Мп). Имеется возможность записи видео в 4K.

Nokia 9 будет работать на Android 7.1.1 Nougat.