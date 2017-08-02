Огромный Huawei Honor Note 9 засветился в подробностях

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о готовящемся к выпуску наследнике прошлогоднего смартфона-гиганта от Honor Note 8 от компании Huawei.





По данным источника, модель получит дисплей практически во всю переднюю панель. Диагональ пока неизвестна, но у предшественника она достигала 6,6 дюйма.





Аппаратной основой станет фирменный топовый процессор Kirin 965, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Также отмечается двойная основная камера на 12 Мп и аккумулятор емкостью 4600 мАч.

Официальный дебют ожидается в сентябре 2017 года.