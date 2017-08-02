Гигантский Huawei Mate 10 дебютирует 16 октября

Компания Huawei планирует представить наследника прошлогоднего флагманского смартфона Huawei Mate 9 на мероприятии в Мюнхене, которое состоится 16 октября 2017 года. Об этом рассказал польский ресурс Tabletowo.



Huawei Mate 9

Одновременно с гигантским Huawei Mate 10 компания также представит более простую и компактную версию Mate 10 Lite. Как ожидается, стоимость флагмана составит около 4 тысяч злотых, то есть порядка 1100 долларов США, а мини-версии — 1999 злотых или 556 долларов.

Согласно более ранним утечкам, Huawei Mate 10 станет обладателем безрамочного дисплея практически во всю переднюю панель как у Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+. Вполне возможно, в нем будет использоваться 6-дюймовый экран Full Active, не так давно представленной японкой компанией JDI. Этот экран обеспечивает разрешение 2160 x 1080 пикселей и соотношение сторон 18:9.

Также смартфону приписывают двойную камеру с возможностью 3D-сканирования и функциями дополненной реальности, 10-нанометровый чипсет HiSilicon Kirin 970.