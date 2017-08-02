Vivo готовит Xplay 7 с тройной камерой

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились фотографии с закрытой презентации готовящегося к выпуску смартфона Vivo Xplay 7, пока не представленного официально.

По данным источника, Vivo Xplay 7 станет финальным коммерческим названием модели, известной по слухам под кодовым наименованием Vivo X20. Смартфон получил сразу две особенности. Во-первых, он может стать первым мобильным устройством с интегрированным в экран сканером отпечатков пальцев. Во-вторых, на задней панели у него расположена даже не двойная, а тройная камера.

Смартфон выйдет в трех цветовых вариантах — белом, черном и золотистом. Пока неясно, когда состоится релиз. Vivo Xplay 7 привходит на смену Vivo Xplay 6 с двойной камерой, который дебютировал в ноябре 2016 года.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Vivo

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