Смартфон Google Pixel 2 показался на фото

Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через ресурс VentureBeat опубликовал фотографию и рассказал подробности о готовящемся к выпуску смартфону Google Pixel нового поколения, который пока не был представлен официально.


Смартфон под кодовым названием Walleye (светлоперый судак) получил дисплей с уменьшенными рамками и дизайн, сходный с прошлогодним. Согласно более ранним утечкам, модель Pixel 2 под кодовым названием Walleye (светлоперый судак) сохранит 4,97-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) как у прошлогоднего Pixel. Google избавится от 3,5-мм разъема для наушников и освободившееся место пожертвует под стереодинамики. Аппаратной основой станет топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835 и 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Напомним, такие "рыбные" кодовые имена вполне в духе фирменных смартфонов Google. Так, прошлогодние Pixel и Pixel XL назывались Marlin (марлин) и Sailfish (парусник, тоже рыба), а Nexus 5X и Nexus 6P — Bullhead (разновидность сома) и Angler (морской черт).

Как ожидается, смартфоны Google Pixel 2 и Pixel XL 2 дебютируют в октябре 2017 года.

Источник
VentureBeat
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