Третье поколение смарт-часов Apple Watch получит поддержку LTE

Компания Apple планирует выпустить до конца году следующее поколение смарт-часов Apple Watch, которые смогут напрямую подключаться к сотовой сети, без необходимости соединения с iPhone. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.


Текущая версия часов требует беспроводного подключения к iPhone, чтобы транслировать музыку, скачивать подробности по карте и отправлять сообщения.

При наличии встроенного чипа LTE смарт-часы смогут самостоятельно выходить в сеть и выполнять подобные задачи без наличия смартфона поблизости. Например, пользователь сможет загружать новые песни и пользоваться приложениями на пробежке, оставив iPhone дома. Как ожидается, поставщиком LTE-модемов окажется Intel, а не Qualcomm.

Согласно более ранним утечкам, продажи Apple Watch Series 3 должны начаться осенью. Как сообщалось ранее, наиболее вероятный месяц дебюта — сентябрь, одновременно со следующим поколением iPhone. Помимо поддержки сотовой связи, часы могут получить улучшенное время автономной работы и производительность.

Источник
Bloomberg
Теги
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