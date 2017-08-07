Xiaomi Mi Note 3 дебютирует в августе

Флагманский смартфон Xiaomi Mi Note 3 может дебютировать до конце текущего месяца, заметно раньше предшественника. Об этом сообщил профильный китайский ресурс MyDrivers.


Напомним, Xiaomi представила Mi Note 2 в октябре 2016 года, а продажи в Китае начались в ноябре. Если анонс Xiaomi Mi Note 3 состоится в августе, то продажи могут стартовать в сентябре.

По предварительным данным, смартфон оснащается 5,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем, изогнутым с двух сторон, 12-мегапиксельной двойной основной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч, топовым процессором Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти.

Источник
MyDrivers
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смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Note 3

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