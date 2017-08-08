UmiDigi готовит безрамочный смартфон с батареей на 6000 мАч

Китайская компания UmiDigi рассказала о свой новой разработке — смартфоне S2. Модель станет первым в ассортименте компании смартфоном с форматом дисплея 18:9 с тонкими рамками, набирающим популярность благодаря Samsung Galaxy S8 и LG G6.





На данный момент специалисты компании тестируют прототип с 5,99-дюймовым Full HD-дисплеем, двойным модулем камеры Sony и аккумулятором на 6000 мАч. Как обещает производитель, толщина смартфона составляет всего 7,8 мм.





Также тестируются NFC, беспроводная зарядка и разные конфигурации технических характеристик. Все подготовительные работы будут завершены к концу лета, релиз UmiDigi S2 должен состояться в октябре 2017 года.