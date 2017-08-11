Безрамочный смартфон UmiDigi S2 Pro обещает два дня автономной работы

Китайская компания UmiDigi анонсировала свой новый флагманский смартфон UmiDigi S2 Pro. Его главной особенностью стал огромный дисплей с тонкими рамками, занимающий 90% площади передней. Экран имеет соотношение сторон 18:9, такой формат набирает популярность после выхода Samsung Galaxy S8 и LG G6.


Смартфон заключен в металлический корпус, оснащается 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 х 2160 пикселей), двойной основной камерой с 13-Мп основным и 5-Мп дополнительным сенсорами Sony. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P25 с тактовой частотой 2,6 ГГц, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 5100 мАч с быстрой зарядкой Quick Charge. По словам производителя, этого достаточно для двух дней автономной работы в режиме интенсивной нагрузки.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Предусмотрен порт USB Type-C. Смартфон UmiDigi S2 Pro поступит в продажу в октябре 2017 года.

Источник
UmiDigi
Теги
смартфон ANDROID UMIDIGI UmiDigi S2

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