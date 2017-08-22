Samsung Galaxy J5 (2016) в скором времени обновится до Android Nougat

Судя по всему, Samsung в ближайшее время запустит обновление своего смартфона Galaxy J5 (2016), представленного в апреле 2016 года, до Android Nougat. Устройство, работающее на версии операционной системы Marshmallow, уже прошло сертификацию WiFi Alliance с Android 7.0 Nougat, так что ждать апдейта вряд ли придется слишком долго.

Galaxy J5 (2016) оснащается четырехъядерным процессором с тактовой частотой 1,2 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 13-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной фронтальной, поддерживает 4G, две SIM-карты, получил слот для microSD, у Galaxy J7 (2016) есть также NFC.