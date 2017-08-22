Samsung Galaxy J5 (2016) в скором времени обновится до Android Nougat

Судя по всему, Samsung в ближайшее время запустит обновление своего смартфона Galaxy J5 (2016), представленного в апреле 2016 года, до Android Nougat. Устройство, работающее на версии операционной системы Marshmallow, уже прошло сертификацию WiFi Alliance с Android 7.0 Nougat, так что ждать апдейта вряд ли придется слишком долго.

Galaxy J5 (2016) оснащается четырехъядерным процессором с тактовой частотой 1,2 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 13-мегапиксельной основной камерой и 5-мегапиксельной фронтальной, поддерживает 4G, две SIM-карты, получил слот для microSD, у Galaxy J7 (2016) есть также NFC.

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны Samsung Galaxy J5 (2016)

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Huawei Mate 10 Pro получит безрамочный дисплей
Samsung объявила о международном запуске голосового помощника Bixby
Смартфоны начали обновляться до Android 8.0 Oreo

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 159
Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 100
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 82
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 50
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 45
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 37