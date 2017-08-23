Смартфон Meiigoo S8 получит изогнутое 3D-стекло спереди и сзади

Компания Meiigoo, один из новых производителей на рынке китайских смартфонов, собирается выпустить свой флагманский смартфон Meiigoo S8 с изогнутым 3D стеклом спереди и сзади. 

Смартфон предположительно получит 6,1-дюймовый дисплей с разрешением 1440 х 720 пикселей (соотношение сторон 18:9), 8-ядерный чип (вероятно, что им окажется MediaTek MT6750T), невероятные 8 ГБ оперативной памяти (будет также выпущена и версия с 4 ГБ оперативной памяти) и накопитель на 64 ГБ. 

Основная камера здесь двойная, на 13 Мп + 8 Мп, фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп. Работает гаджет на Android 7.1.1. 

Источник
Gizmochina
Теги
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