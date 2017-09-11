Смартфон Fly Power Plus FHD получил аккумулятор на 5000 мАч

Торговая марка Fly сообщила о начале продаж в России смартфона Power Plus FHD (модельный номер FS554). Он продолжает новую линейку смартфонов Power Plus с аккумулятором повышенной емкости.

Fly Power Plus FHD получил батарею емкостью 5000 мАч. По словам производителя, смартфон способен непрерывно работать до 20 часов в режиме разговора, до 380 часов в режиме ожидания и до 80 часов в режиме воспроизведения аудиозаписей.

Он оснащается 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом 2.5D, сканером отпечатков пальцев на задней панели, 5-мегапиксельной фронтальной и 13-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6737T с частотой 1,5 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 64 ГБ.

Предусмотрены работа с двумя SIM-картами, поддержка LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.1, GPS и FM-радио. Размеры составляют 154,5 x 76,2 x 9,3 мм, а вес — 195 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Fly Power Plus FHD поступил в продажу по рекомендованной розничной цене и 9 990 рублей.