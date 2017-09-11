Xiaomi Mi Note 3 с двойной камерой представлен официально

Одновременно с безрамочным Mi Mix 2 компания Xiaomi представила сегодня смартфон Mi Note 3. Модель позиционируется как увеличенная версия флагманского Xiaomi Mi 6.


Смартфон заключен в корпус со стеклянными изогнутыми панелями и алюминиевой рамкой, сканер отпечатков пальцев расположен в домашней кнопке.


Смартфон Xiaomi Mi Note 3 оснащается 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 12-мегапиксельной двойной основной камерой с 2-кратным оптическим зумом и 16-мегапиксельной фронтальной камерой.


Аккумулятор обладает емкостью 3500 мАч. Аппаратной основой стал не топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835, как ожидалось, а более простой Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти.



Для аутентификации используется распознавание лица. Есть NFC с поддержкой Android Pay. Также отмечаются стереодинамики, ИК-порт и разъем USB Type-C. Поддерживаются две SIM-краты, LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС/Beidou. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1 Nougat с оболочкой MIUI 9.


Xiaomi Mi Note 3 предлагается по цене 2499 китайских юаней, то есть около 384 доллара США, за версию с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, 2899 китайских юаней, то есть 445,5 доллара США за 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти в черном исполнении, 2999 китайских юаней, то есть 460 долларов США за 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти в синем исполнении.




Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Note 3

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