Объявлены российские цены на Sony Xperia XZ1 и XZ1 Compact

Компания Sony Mobile раскрыла подробности об условиях выхода флагманских смартфонов Xperia XZ1 и XZ1 Compact в России. Прием предварительных заказов на них продлится с 23 сентября по 3 октября в Sony Store, М.видео и Связном.


Пользователям, оформившим предзаказ на Sony Xperia XZ1 дадут в подарок наушники MDR-1000X, а Xperia XZ1 Compact — SRS-XB30. Продажи стартуют 11 октября. Рекомендованная розничная цена на Sony Xperia XZ1 составляет 49 990 рублей, а на Xperia XZ1 Compact — 39990 рублей.

Напомним, Sony Xperia XZ1 и XZ1 Compact дебютировали на выставке IFA 2017, которая прошла с 1 по 6 сентября в Берлине. Компактная версия не намного слабее "большой" модели по начинке и функциональности. Главной изюминкой Xperia XZ1 и XZ1 Compact стало приложение для 3D-сканирования голов и еды, причем функция реализована без двойной камеры. Результат можно залить на Sketchfab или отправить куда-нибудь на печать. Еще стоит отметить наличие в XZ1 следящего автофокуса при серийной съемке. Такая возможность впервые появилась на смартфонах, раньше такое было только зеркалках.

Sony Xperia XZ1 оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 19-мегапиксельной основной камерой Exmor RS MotionEye с записью видео 960 кадров в секунду, 13-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Предусмотрен гибридный слот — можно использовать либо две SIM-карты, либо SIM+microSD.

Поддерживаются LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0, NFC, есть порт USB Type-C 3.1. Аккумулятор обладает емкостью 2700 мАч с технологией быстрой зарядки. Отмечается также защита от пыли и воды с рейтингом IP68/IP65. Размеры устройства — 148 х 73,4 х 7,4 мм, а вес — 155 граммов.

Sony Xperia XZ1 Compact отличается 4,6-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной камерой, 32 ГБ встроенной флеш-памяти, USB Type-C 2.0. Кроме того, у него отсутствует поддержка двух SIM-карт.Размеры составляют 129 х 64 х 9,3 мм, а вес — 140 граммов.

Источник
Sony Mobile
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