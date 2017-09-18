VK Mobile включил в базовый пакет 4 ГБ трафика и 100 минут на звонков

Команда ВКонтакте сообщила о скором запуске обновленного тарифа виртуального оператора VK Mobile. С 28 сентября в базовый пакет будут включены 4 ГБ мобильного интернета и 100 минут для звонков на любые номера России. Ежемесячная плата при этом не изменится и составит 399 рублей.





Ранее в пакет за 399 рублей входило 2 ГБ трафика, а все звонки за пределы VK Mobile надо было оплачивать отдельно по 1,6 рубля. Объем включенных услуг одновременно увеличится для существующих и новых пользователей VK Mobile.

VK Mobile включает в себя безлимитный доступ к ВКонтакте, который распространяется в том числе и на встроенные видео с других площадок, а также прямые трансляции VK Live. В стоимость также входят подписка на музыкальный сервис Boom с возможностью сохранения музыкальных треков на смартфон, ежемесячный набор стикеров, а также 50% кэшбек за покупку стикеров и подарков в социальной сети.

Кроме того, продолжает действовать реферальная система, с помощью которой каждый абонент может бесплатно получить дополнительно до 100 ГБ без ограничения срока действия. Для этого нужно поделиться с друзьями специальным промо-кодом, который доступен в мобильном приложении VK Mobile для iOS и Android. При активации абонент и его друг получают по 10 ГБ интернет-трафика. Каждый клиент может воспользоваться бонусом до 10 раз.

Напомним, команда ВКонтакте начала публичное тестирование VK Mobile в июне 2017 года, а закрытое тестирование проводилось с апреля. Официальный запуск состоялся 15 июля. Сеть работает на инфраструктуре МегаФона. За SIM-карту придется заплатить 450 рублей, они поступят на абонентский счет.