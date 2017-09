Google представила Moto X4 в версии Android One

Как и ожидалось, компания Google представила версию смартфона Moto X4 в рамках проекта Android One. Ранее в рамках проекта Android One компания Google с партнерами выпускали ультрабюджетные бюджетные смартфоны. Тем не менее, не так давно под маркой Android One был анонсирован довольно продвинутый Xiaomi Mi A1 с двойной камерой. А теперь и Moto X4.





Полное название звучит как Android One moto x4. Данная модель будет доступна за $399 в США для беспроводной сети Google Project Fi. Смартфон получит стоковый Android с голосовым помощником Google Assistant и видеочатом Google Duo. На момент выпуска установлена Android 7.1 Nougat, но обещано обновление с Android 8.0 Oreo до конца года.





Moto X4 оснащается 5,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и защитным стеклом Corning Gorilla Glass, сканером отпечатков пальцев, двойной основной 12+8 Мп и 16-мегапиксельной фронтальной камерами.

Смартфон базируется на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 630 с графикой Adreno 508, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с поддержкой Turbo Charging. Также отмечается защита от воды и пыли по стандарту IP68. По Bluetooth можно подключить до 4 устройств. Поддерживается 4G LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5.0, GPS и ГЛОНАСС. Размеры составляют 148,35 x 73,4 x 7,99 мм, а вес — 163 грамма.