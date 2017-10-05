Безрамочный Huawei Mate 10 Pro показался на живых фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Huawei Mate 10 Pro, пока не представленного производителем официально.

Как видно на фото, смартфон имеет дисплей почти во всю переднюю панель, двойную камеру Leica и сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Согласно более ранним утечкам, в этом году компания готовит две модели Mate 10 с кодовым названием Alps и Mate 10 Pro с кодовым названием Blanc. Старшая модель получит 5,99-дюймовый IPS-дисплей с тонкими рамками, соотношением сторон 18:9, разрешением Quad HD+ (1440 x 2880 пикселей), занимающая 89,89% передней панели. Камера Leica третьего поколения сочетает сенсоры на 12 и 20 мегапикселей, оптическую стабилизацию изображения. Фронтальная камера 8-мегапиксельная.

В основе лежит фирменный процессор Kirin 970, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4200 мАч. Толщина устройства составит 7,5 мм. Также отмечается защита от воды и пыли на уровне IP68, поддержка LTE Cat. 16. Выход в продажу ожидается в декабре с операционной системой Android 8.0 Oreo, дополненной оболочкой EMUI 6.0.

Более простой Huawei Mate 10 получит традиционный дисплей с соотношением сторон 16:9, процессор Kirin 970, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, поддержку LTE Cat. 12 и толщину 8,23 мм. Поставки его начнутся через месяц после анонса.

Официальный дебют Huawei Mate 10 ожидается 16 октября 2017 года в Мюнхене.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Huawei Huawei Mate 10 Huawei Mate 10 Pro

Комментарии

Материалы по теме

5 недорогих, но очень мощных смартфонов

10 августа

5 отличных смартфонов, которые резко подешевели

17 июля

8 лучших смартфонов с большим экраном

19 июля

Huawei Honor 9 Premium прибывает в Россию

18 августа

Huawei выпускает Honor 9 Premium в Европе

19 июля

Huawei начала продажи голубого Honor 9 в России

7 сентября
Из рубрикиТелефоны
Google обновила шлем виртуальной реальности Daydream View
Apple починила LTE в смарт-часах Apple Watch Series 3
Samsung Pay научился оплачивать покупки в интернете

Обсуждаемое

Обзор смартфонов Samsung Galaxy J3, J5 и J7 2017: дешевые «Самсунги» на замену «китайцам»? 142
5 недорогих, но очень мощных смартфонов 102
Выбираем лучший недорогой смартфон: сравнительный тест 6 моделей 71
5 отличных смартфонов, которые резко подешевели 43
Обзор недорогого смартфона Xiaomi Mi A1 с флагманской камерой 41
Лучшие бюджетные смартфоны: сентябрь (официальная розница) 39