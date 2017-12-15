Смартфон Lenovo ZUK Z2 Pro начал обновляться до Android 8.0 Oreo
Компания Lenovo начала распространять обновление прошивки со свежей версией операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфона ZUK Z2 Pro.
Пока речь идет о тестовой бета-версии прошивки, доступной только для пользователей в Китае. Но это уже вполне официальное обновление. Апдейт приносит также новую версию пользовательского интерфейса ZUI с номером 3.5.116 и ноябрьское обновление безопасности Android.
Отметим, что Lenovo не так давно отказалась от выпуска смартфонов под брендом ZUK. Сайт ZUK с ноября переадресуется на Motorola.com.cn. Но это не значит, что поддержка уже выпущенных смартфонов прекращена.
ИсточникMyDrivers