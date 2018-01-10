В линейку 2018 года Alcatel вошли безрамочные смартфоны

На выставке CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, бренд Alcatel, за которым стоит компания TCL Communication, анонсировал новую линейку смартфонов.


В нее вошли недорогие модели Alcatel 1X, Alcatel 3V и Alcatel 5, выполненные в модном сейчас безрамочном дизайне с дисплеями с соотношением сторон 18:9. Также смартфоны получили сканеры отпечатков пальцев на задней панели. Особых технических подробностей компания о них пока не раскрыла.


Самый доступный смартфон — Alcatel 1X. По словам производителя, в нем используются «премиальные материалы». Он также получил возможность разблокирования с распознованием пользователя по лицу. Средняя модель, Alcatel 3V, может похвастаться двойной основной камерой. Старший смартфон в линейке, Alcatel 5, оснащен двойной фронтальной камерой со вспышкой.

Как отмечает производитель, в смартфонах используются как процессоры Qualcomm, так и MediaTek. Подробный релиз линейки ожидается на выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.

Источник
Alcatel
Теги
смартфон ANDROID ALCATEL CES 2018 TCL

Комментарии

Материалы по теме

5 лучших защищенных смартфонов, которые можно потерять, но не разбить

17 марта 2017

5 недорогих, но очень мощных смартфонов

10 августа 2017

Alcatel OneTouch Idol 2 Mini S с поддержкой LTE вышел у «Билайна»

10 июня 2014

CES 2014: восьмиядерный смартфон Alcatel One Touch IDOL X+ и фаблет POP C9

8 января 2014

LTE-смартфон Alcatel U5 HD оценен дешевле 6,5 тысяч рублей

3 октября 2017

MWC 2014: Alcatel называет OneTouch Pop Fit “носимым” смартфоном

26 февраля 2014
Из рубрикиТелефоны
Новая панелька Moto Mod превратит обычный смартфон в слайдер с QWERTY-клавиатурой
Vivo показала первый в мире смартфон с экранным сканером отпечатков пальцев
Запущено бета-тестирование Android Oreo на смартфонах Huawei P10 и P10 Plus в России

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 121
Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах 87
Самый дешёвый «безрамочник» из качественных: обзор смартфона Honor 7X 73
«Путешественник во времени» четыре года назад предсказал цену в $10000 за Bitcoin в 2017 году. О чём ещё он нас «предупредил»? 63
Обзор LG V30+: корейский флагман «на все деньги» 60
Лучшие бюджетные смартфоны ноября 2017 года (официальная розница) 46