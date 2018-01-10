В линейку 2018 года Alcatel вошли безрамочные смартфоны

На выставке CES 2018, которая проходит с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, бренд Alcatel, за которым стоит компания TCL Communication, анонсировал новую линейку смартфонов.





В нее вошли недорогие модели Alcatel 1X, Alcatel 3V и Alcatel 5, выполненные в модном сейчас безрамочном дизайне с дисплеями с соотношением сторон 18:9. Также смартфоны получили сканеры отпечатков пальцев на задней панели. Особых технических подробностей компания о них пока не раскрыла.





Самый доступный смартфон — Alcatel 1X. По словам производителя, в нем используются «премиальные материалы». Он также получил возможность разблокирования с распознованием пользователя по лицу. Средняя модель, Alcatel 3V, может похвастаться двойной основной камерой. Старший смартфон в линейке, Alcatel 5, оснащен двойной фронтальной камерой со вспышкой.

Как отмечает производитель, в смартфонах используются как процессоры Qualcomm, так и MediaTek. Подробный релиз линейки ожидается на выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.