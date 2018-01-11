Huawei рассекретила флагманские смартфоны P11 и P12

Компания Huawei, судя по всему, случайно, рассекретила следующее поколение флагманских смартфонов серии P. На сайте компании появилось несколько страниц с упоминанием моделей Huawei P11 и P12.


Ранее в сети ходили слухи о следующих флагманах Huawei и тогда для них упоминалось другое предполагаемое название — P20. Сам контент на страничках, по большей части, копирует описание модели Huawei Ascend Mate 7 2014 года выпуска, так что можно не слишком тщательно к нему присматриваться.

По одной из версий, выход будущего флагмана Huawei можно ожидать в первом квартале 2018 года. Он получит акцент на возможностях камеры и систему искусственного интеллекта. Официальный дебют Huawei P11 может состояться на выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.

Согласно более ранним утечкам, смартфон получит в свое распоряжение тройную основную камеру с 5-кратным гибридным зумом и способную на делать снимки с разрешением 40 Мп. Фронтальная камера прогнозируется одинарная, на 24 Мп. Обе камеры, традиционно для серии, получат бренд Leica.

Источник
Huawei
Теги
смартфон ANDROID Huawei Huawei P11

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