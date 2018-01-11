Красный смартфон Xiaomi Mi A1 вышел в России

Компания Xiaomi сообщила о старте продаж в России специальной серии смартфона Mi A1 — в красном цветовом исполнении. Сейчас модель доступна со скидкой до 14 990 рублей, а после распродажи ограниченной партии, вернется к уровню 17 990 рублей.



Напомним, это первый смартфон, созданный Xiaomi при сотрудничестве с Google в рамках проекта Android One, в которую ранее входили бюджетные смартфоны. Xiaomi Mi A1 относится к продвинутому среднему уровню, но тоже получил стоковый Android.


В сентябре на российском рынке вышел Xiaomi Mi A1 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти по рекомендованной розничной цене 18 990 цене, а с декабря стала доступна вариация с 32 ГБ. Xiaomi Mi A1 Red предлагается с накопителем на 32 ГБ.

Смартфон оснащается 5,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом 2.5D с изогнутыми кромками, 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Основная двойная камера состоит из 12-мегапиксельного 50-мм телефотомодуля и 12-мегапиксельного 26-мм широкоугольного модуля. Вместе они обеспечивают 2-кратный оптический зум. Отдельно производитель отмечает увеличенный размер пикселей (1,25 мкм), по его словам, это дает на 56% больше света, чем "обычные" сенсоры.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3080 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.2 Nougat с "чистым" интерфейсом, без дополнительных надстроек. До конца 2017 года обещано обновление до Android 8.0 Oreo.

Предусмотрены порт USB Type-C, инфракрасный порт и 3,5-мм разъем для наушников. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС. Размеры составляют 155,4 х 75,8 х 7,3 мм, а вес — 165 граммов.

Источник
Xiaomi Russia
Теги
смартфон ANDROID Россия Xiaomi Xiaomi Mi A1

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