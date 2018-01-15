Samsung Galaxy On7 Prime дебютирует 17 января

Компания Samsung разослала журналистам приглашения пресс-мероприятие, назначенное на 17 января 2018 года в Индии. В этот день состоится премьера смартфона Galaxy On7 Prime.







Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy On7 Prime представляет собой доступный смартфон в металлическом корпусе со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке. Он оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и 2.5D-стеклом со скруглёнными кромками, фронтальной и основной камерами на 13 Мп с апертурой f/1.9.





Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Exynos 7870, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS. Смартфон работает под операционной системой Android 7.1.1 Nougat.



