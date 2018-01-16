Huawei опровергла обновление смартфона Honor 8 до Android 8.0 Oreo

Смартфон Huawei Honor 8 не получит обновления прошивки со свежей операционной системой Android 8.0 Oreo. Об этом сообщило индийское подразделение Honor, отвечая на вопрос пользователя в Twitter.





По словам компании, Honor 8 не совместим с обновлением Android Oreo из-за аппаратных и программных ограничений. Напомним, ранее Huawei подтвердила, что в ближайшее время до свежей Android 8.0 Oreo смогут обновиться такие марафоны, как Honor 8 Pro, Honor 9i, Honor 7X и Honor 8 Lite.

Распространение фирменной оболочки EMUI 8.0 на базе Oreo уже началось. Прямо из коробки с ней работает вышедший не так давно Honor View 10, а также Honor 9 Lite.