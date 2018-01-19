Рассекречена дата дебюта первого в мире смартфона с экранным сканером отпечатков пальцев

В сети появилась информация о цене и дате официального дебюта смартфона Vivo X20 Plus UD. Подробностями поделился пользователь Zyad Atef‏ в своем аккаунте Twitter.


По данным источника, компания Vivo представит смартфон 25 января 2018 года, а цена его составит 3998 китайских юаней, то есть примерно 624 доллара США.


Напомним, Vivo X20 Plus UD должен стать первым в мире смартфоном с интегрированным в экран сканером отпечатков пальцев. Vivo показала его на выставке CES 2018, которая прошла с 9 по 12 января в Лас-Вегасе, но подробностей тогда не раскрыла.

В смартфоне используется сканер Synaptics, массовое производство которого началось в декабре 2017 года. Помимо разблокировки смартфона, дисплейный сканер отпечатков пальцев поддерживает различные сценарии использования, активируемые при необходимости.

Графический интерфейс датчика отображается на экране смартфона при любом из этих сценариев, требующих распознавания отпечатков пальцев. Например, во время разблокировки приложений или при необходимости аутентификации пользователя для совершения мобильного платежа. Пользователю достаточно поместить палец на графическое отображение датчика на экране для выполнения разблокировки, оплаты или другой операции. Если распознавание отпечатков пальцев не требуется, изображение не появится.

Источник
Zyad Atef
Теги
смартфон ANDROID Vivo Vivo X20 Plus UD

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