Смартфон Huawei Honor 8 получит возможности EMUI 8.0, но без Oreo

Компания Huawei несколько запутала пользователей смартфона Honor 8 относительно своих планов по обновлению до Android 8.0 Oreo.





На днях компания заявила, что Honor 8 не совместим с обновлением Android Oreo из-за аппаратных и программных ограничений, соотвественно апдейт для него не планируется. А теперь она опубликовала список смартфонов Honor, для которых готовится обновление EMUI 8.0 с Oreo, в котором была указана и модель Honor 8.

Журналисты профильного ресурса AndroidPolice смогли получить комментарий от пресс-службы Huawei Honor. По словам представителя, на Honor 8 будут портированы новые функции фирменной оболочки EMUI 8.0, которая базируется Oreo. Проще говоря, смартфон продолжит работать на Nougat, но некоторые особенности EMUI 8.0 с Oreo все же получит.