Безрамочный смартфон Xiaomi Mi 6X показался на живых фото

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились живые фотографии готовящегося к выпуску смартфона Xiaomi Mi 6X, пока не представленного производителем официально.

Фото подтвердили безрамочный дизайн Xiaomi Mi 6X с дисплеем почти во всю переднюю панель и соотношением сторон 18:9. Также можно отметить вертикально организованную двойную основную камеру в стиле iPhone X.

По предварительным данным, Xiaomi Mi 6X оснащается дисплеем диагональю 5,7 или 5,9 дюйма с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей). В его основу должен лечь фирменный восьмияденый процессор Surge S2 с частотой 2,2 ГГц и графикой Mali-G71 MP8.

Как ожидается, международная версия Xiaomi Mi 6X выйдет под названием Xiaomi Mi A2. Официальный дебют может состояться на выставке MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта.