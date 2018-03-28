Безрамочный флагман ZTE Nubia Z17S с четырьмя камерами вышел в России

Флагманский смартфон ZTE Nubia Z17S с безрамочным дисплеем практически во всю переднюю панель и двумя двойными камерами поступил в продажу в России. Об этом сообщила компания Merlion, официальный дистрибьютор Nubia в России и эксклюзивный поставщик Nubia Z17S.





Рекомендованная розничная цена на ZTE Nubia Z17S составила 39 990 рублей за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти.





Смартфон оснащается 5,73-дюймовым LTPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2040 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой 23+12 Мп и двойной фронтальной камерой 5+5 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835, 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 3100 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.1, GPS/ГЛОНАСС/Beidou, NFC, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 147,46 х 72,68 х 8,5 мм, а вес — 170 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat с оболочкой Nubia UI 5.1.