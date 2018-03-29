Безрамочный смартфон Nokia 7 Plus выходит в России

Компания HMD Global объявила о грядущем старте продаж смартфона Nokia 7 Plus. Это довольно продвинутая модель в модном сейчас безрамочном дизайне с двойной камерой.





Российским пользователям Nokia 7 Plus предлагается за 27 990 рублей с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Продажи стартуют 3 апреля 2018 года.

Nokia 7 Plus заключен в корпус из анодированного алюминиевого сплава с керамическим покрытием. Он оснащается 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей, соотношением сторон 18:9 и защитным стеклом Corning Gorilla, сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой 12+13 Мп с оптикой Carl Zeiss и 2-кратным оптическим зумом, 16-мегапиксельной фронтальной камерой, тоже с оптикой Carl Zeiss.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3800 мАч. Смартфон сразу работает под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.