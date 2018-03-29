Безрамочный смартфон Nokia 7 Plus выходит в России

Компания HMD Global объявила о грядущем старте продаж смартфона Nokia 7 Plus. Это довольно продвинутая модель в модном сейчас безрамочном дизайне с двойной камерой.


Российским пользователям Nokia 7 Plus предлагается за 27 990 рублей с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Продажи стартуют 3 апреля 2018 года. 


Nokia 7 Plus заключен в корпус из анодированного алюминиевого сплава с керамическим покрытием. Он оснащается 6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей, соотношением сторон 18:9 и защитным стеклом Corning Gorilla, сканером отпечатков пальцев на задней панели, двойной основной камерой 12+13 Мп с оптикой Carl Zeiss и 2-кратным оптическим зумом, 16-мегапиксельной фронтальной камерой, тоже с оптикой Carl Zeiss.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3800 мАч. Смартфон сразу работает под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Источник
Nokia
Теги
смартфон ANDROID Россия Nokia HMD Nokia 7 Plus

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