Легендарный бренд Palm может вернуться на рынок смартфонов

Компания TCL Communication может выпустить смартфон под культовым брендом Palm во второй половине 2018 года. Об этом рассказал профильный ресурс AndroidPolice со ссылкой на некий «достоверный» источник.

Palm Pre 2
Palm Pre 2

Первое время новый смартфон Palm должен быть доступен у американского оператора Verizon, давнего партнёра компании Palm, продававшего большинство смартфонов с webOS вплоть до Palm Pre 2. Оператор собирался продавать и Palm Pre 3, но смартфон был отменен компанией HP, купившей тогда Palm, прежде чем тот успел выйти в США.

Palm Pre
Palm Pre

Известная американская компания Palm выпускала КПК и смартфоны на основе Palm OS. В 2010 году она была куплена HP и перестала существовать как самостоятельная организация. В конце 2014 года права на бренд Palm приобрела китайская TCL. Отметим, что компания TCL владеет также такими брендами, как Alcatel и BlackBerry.

Источник
Android Police
Теги
смартфон ANDROID PALM TCL Verizon

Комментарии

Материалы по теме

Samsung признала проблемы с тачскрином у Galaxy S9 и Galaxy S9+

23 марта

Безрамочный смартфон Meizu E3 получил двойную камеру 12+20 Мп

21 марта

Безрамочный смартфон Nokia 7 Plus выходит в России

29 марта

Безрамочный смартфон Oppo A1 представлен официально

23 марта

Безрамочный смартфон Oppo F7 получил селфи-камеру на 25 Мп

26 марта

Безрамочный флагман ZTE Nubia Z17S с четырьмя камерами вышел в России

28 марта
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Производитель чехлов показал Moto Z3 Play с боковым сканером отпечатков пальцев
Apple выпустила iOS 11.3 для всех
Samsung Galaxy Note 9 засветился в бенчмарке

Обсуждаемое

7 лучших смартфонов 2017 года 193
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница) 83
Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года («серый» рынок) 60
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 57
Слепое сравнение. Выбор лучшей камеры в смартфонах: Apple, Sony, Samsung и Huawei 46
В чём Samsung Galaxy S9 лучший в мире, а в чём — провал и разочарование? Обзор и сравнение с конкурентами 45