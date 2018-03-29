Легендарный бренд Palm может вернуться на рынок смартфонов

Компания TCL Communication может выпустить смартфон под культовым брендом Palm во второй половине 2018 года. Об этом рассказал профильный ресурс AndroidPolice со ссылкой на некий «достоверный» источник.



Palm Pre 2

Первое время новый смартфон Palm должен быть доступен у американского оператора Verizon, давнего партнёра компании Palm, продававшего большинство смартфонов с webOS вплоть до Palm Pre 2. Оператор собирался продавать и Palm Pre 3, но смартфон был отменен компанией HP, купившей тогда Palm, прежде чем тот успел выйти в США.



Palm Pre

Известная американская компания Palm выпускала КПК и смартфоны на основе Palm OS. В 2010 году она была куплена HP и перестала существовать как самостоятельная организация. В конце 2014 года права на бренд Palm приобрела китайская TCL. Отметим, что компания TCL владеет также такими брендами, как Alcatel и BlackBerry.