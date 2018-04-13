Смартфон Moto E5 Plus засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Moto E5 Plus, пока не представленного производителем официально.





По данным бенчмарка, Moto E5 Plus базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 430, 3 ГБ оперативной памяти и операционной системе Android 8.0 Oreo.





Согласно более ранним утечкам, Moto E5 Plus станет старшей моделью в серии Moto E5. Moto E5 Plus получит 5,8-дюймовым дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей), камеры 16 Мп с f1.75 и 8 Мп с f2.0, аккумулятор на 5000 мАч, 3 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти, NFC и компас. В основе модели для Северной Америки лежит Qualcomm Snapdragon 430, а для остальных регионов — MediaTek MT675x.

Официальный дебют смартфонов серии Moto E5 ожидается во втором квартале 2018 года.