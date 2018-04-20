Смартфон Huawei Y9 2018 с четырьмя камерами вышел в России

Компания Huawei представила в России недорогой смартфон Huawei Y9 2018. Он выполнен в модном сейчас безрамочном дизайне и получил две двойных камеры.

Huawei Y9 2018 оснащается 5,93-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) с соотношением сторон 18:9, двойной фронтальной камерой с модулями 8+2 Мп и двойной основной камерой 13+2 Мп. Смартфон поддерживает разблокировку с помощью распознавания лица, также есть сканер отпечатков пальцев.


Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор HiSilicon Kirin 659, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 4000 мАч. Смартфон работает на базе Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0. Есть отдельные слоты для двух SIM-карт и карточек microSD. Поддерживаются LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS+ГЛОНАСС.


Смартфон Huawei Y9 2018 в черной, синей и золотистой расцветке корпуса доступен по рекомендованной розничной цене 15 990 рублей.

Источник
Huawei
Теги
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