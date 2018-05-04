Caviar запускает Царь-телефон почти за 2 миллиона рублей

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, представила пополнение коллекции кнопочных телефонов Caviar Tsar и новую вариацию iPhone X, посвящённые инаугурации Владимира Путина.





Торжественная церемония вступления Владимира Путина в должность президента России состоится 7 мая, накануне этого для Caviar представляют 4 новых дизайна. Две модели выполнены в формате кнопочных Царь-телефонов и две — на базе iPhone X.





Самый «богатый» вариант — модель Caviar Inauguration Diamond с 95-ю бриллиантами. Всего будет выпущено только 7 телефонов за 1 900 000 рублей. В отделке сочетается золото, красная телячья кожа и бриллианты.





Серийный дизайн Царь-телефона Caviar Inauguration сочетает золотую отделку и композитный камень «черный оникс». Стоимость стартует от 219 тысяч рублей.





iPhone X Inauguration с золотой отделкой представлены в двух версиях Russia Inauguration с гербом России и Leaders Putin Inauguration с портретом Путина в качестве главного декоративного элемента на задней панели. Цена стартует от 258 тысяч рублей.