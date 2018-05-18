Xiaomi назначила дату анонса своего юбилейного флагмана

Компания Xiaomi раскрыла дату следующего большого анонса. Он приурочен к восьмой годовщине с момента основания компании в 2010 году и состоится 31 мая в Шеньчжене.





Как указывают многочисленные намёки, оставленной компанией и топ-менеджерами в социальных сетях, на сайте и в приложении Xiaomi, на мероприятии можно ожидать дебют «юбилейного» смартфона Xiaomi Mi 8 Anniversary Edition.





По одной из версий, Xiaomi Mi 8 Anniversary Edition представляет собой переименованную модель, ранее известную как Xiaomi Mi 7. По другой, компания представит на мероприятии и Xiaomi Mi 8 Anniversary Edition, и Xiaomi Mi 7, а также фитнес-трекер Mi Band 3. В прошлом году Xiaomi выпустила в мае Mi Max 2, в связи с этим фанаты надеются ещё и на дебют Mi Max 3.



