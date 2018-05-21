Caviar построила бриллиантовый Крымский мост на iPhone X

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, представила обновлённую коллекцию «Достояние». Она включила модель iPhone X«Крымский мост» с дизайном в честь недавнего открытия Крымского моста, который соединил Крым и Краснодарский край.


На задней панели изображён взгляд на Керченский и Таманский полуострова из стратосферы. Между двумя золотыми берегами расположен золотой мост с 10 бриллиантами. Один из бриллиантов коньячного цвета в честь рыжего кота Мостика, который стал талисманом строительства и был первым, кто прошелся по мосту.


Кроме модели «Крымский мост» коллекция «Достояние» пополнилась еще двумя новыми дизайнами для iPhone X. Одна модель отделана композитным малахитом с золочёными вставками, вторая — морёным дубом с золочёными вставками.


Стоимость смартфона Caviar Достояние России Малахит составляет 244 тысяч рублей, Caviar Достояние России Мореный Дуб — 247 000 тысяч рублей и Достояние России Крымский мост — 274 тысяч рублей.

Источник
Caviar
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