Объявлены российские цены на смартфоны Meizu 15

Компания Meizu представила сегодня в России смартфоны серии Meizu 15. В неё вошли смартфоны Meizu 15, 15 Plus и 15 Lite со слегка уменьшенными рамками и без выреза экрана в стиле iPhone X. Соотношение сторон дисплеев стандартное — 16:9.





Старшие модели получили Super AMOLED-экраны с поддержкой режима Always On (всегда включенный дисплей), и двойную основную камеру 20+12 Мп. При этом все три могут похвастаться 20-мегапиксельной селфи-камерой.





Отдельное внимание производитель уделяет «музыкальным» возможностям новинок. Так, Meizu 15 Plus получил флагманский аудиочип Cirrus Logic Smart Hi-Fi CS47L89-CWZR, встроенный «шумодав» Forte Media, а также чип SmarPA Cirrus Logic CS35L35 для улучшения звучания через внешние стерео-динамики. Meizu 15 получил аудиочип Hexagon 680, а также «шумодав» Qualcomm Fluence и чип SmarPA Cirrus Logic CS35L35. В Meizu 15 Lite встроен Hi-Fi аудиочип Cirrus Logic CS47L33, а также SmarPA Cirrus Logic CS35L35 для внешнего динамика. Все три смартфона получили 3,5-мм разъём для наушников.





Meizu 15 оснащается 5,46-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), процессором Qualcomm Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3000 мАч.

Смартфон Meizu 15 Plus получил 5,95-дюймовый дисплей с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), процессор Samsung Exynos 8895, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 3500 мАч, у основной камеры предусмотрен 3-кратный оптический зум.

Meizu 15 Lite отличается от базового Meizu 15 одинарной основной камерой на 12 Мп, процессором Qualcomm Snapdragon 626, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Смартфоны работают под управлением уже несколько устаревшей операционной системы Android 7.1.2 Nougat с оболочкой Flyme OS 7.

В России продажи стартуют с июня по таким ценам:

Meizu 15 — 34 990 рублей за 4+64 ГБ

Meizu 15 Plus — 45 990 рублей за 6+64 ГБ

Meizu 15 Lite — 21990 рублей за 4+32 ГБ