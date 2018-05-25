OLED-дисплей младшего iPhone 2018 года показался на фото

В сети появилась фотография, на которой, якобы показан OLED-дисплей младшей версии iPhone, готовящейся Apple к выпуску в 2018 году. Фото опубликовал пользователь @laobaiTD в своём аккаунте в Twitter.


По словам источника, на фото изображён OLED-дисплей 6,1-дюймового iPhone X. Это несколько расходится с более ранними утечками и свидетельствует о том, что младшая модель в линейке 2018 года тоже получит OLED-экран.


Ожидается, что в 2018 году Apple выпустит две OLED-модели диагональю 5,85 и 6,45 дюйма, а также 6,1-дюймовую LCD-модель. Все они получат безрамочный дизайн и функцию распознавания пользователя по лицу Face ID. Их анонс должен состояться в сентябре, на традиционном ежегодном пресс-мероприятии, посвящённом новому поколению iPhone.

Также слухи предполагают возможность выпуска второго поколения iPhone SE с беспроводной зарядкой. Его дебют может состояться раньше, летом 2018 года.

Источник
Mr·white
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смартфон Apple iPhone iPhone X OLED iPhone 9

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