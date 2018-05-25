Стартап создателя Android отменил следующий смартфон

Компания Essential Products, выпустившая в прошлом году с большой помпой безрамочный смартфон Essential, рассматривает варианты продажи бизнеса и отменила разработку нового смартфона. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на «осведомлённые» источники.





По данным источника, в компании уже наняли консультанта из Credit Suisse Group для поиска потенциальных покупателей.

Напомним, Essential PH-1 стал первым смартфоном стартапа Essential Products, за которым стоит Энди Рубин (Andy Rubin), создатель мобильной операционной системы Android, покинувший Google в 2014 году. Сама Essential Products была основана в ноябре 2015 года.

После заметки Bloomberg, Энди Рубин отреагировал на сообщение в собственном Twitter. Он не опроверг возможность продажи Essential. Относительно отмены следующего смартфона, Рубин отметил, что Essential всегда разрабатывает несколько продуктов одновременно и один из проектов могут отменить в пользу другого, более перспективного. Таким образом, Essential ещё может представить новый смартфон, просто он будет отличаться от ожидаемого изначально.