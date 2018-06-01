В России стартовал предзаказ на Nokia 3.1

Компания HMD Global начала принимать предварительные заказы в России на смартфон Nokia 3.1. Он был анонсирован буквально на днях на презентации в Москве.


В фирменном российском онлайн-магазине Nokia смартфон Nokia 3.1 предлагается в тёмно-синем, чёрном и белом цветовых вариантах по рекомендованной розничной цене 11 990 рублей за версию 2+16 ГБ.


Nokia 3.1 приходит на смену прошлогоднему Nokia 3, который стал самым успешным смартфоном в Android-линейке Nokia. Эта модель также станет самым доступным безрамочным смартфоном Nokia.


Смартфон заключается в алюминиевый корпус. Он оснащается экраном диагональю 5,2 дюйма, разрешением HD+ (720 x 1440 пикселей) и соотношением сторон 18:9, основной камерой на 13 Мп, фронтальной на 8 Мп.

Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek 6750, 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2990 мАч. Смартфон работает на Android One (Oreo), планируется обновление до Android P.

Источник
Nokia
Теги
смартфон ANDROID Россия Nokia Nokia 3 Nokia 3.1

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