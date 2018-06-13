Samsung Galaxy Note 9 дебютирует 9 августа

В сети появились новые подробности о готовящемся к выпуску в 2018 году флагманском смартфоне Samsung Galaxy Note 9. Так, корейское издание KoreaHerald назвало ориентировочную дату дебюта. По данным источника, Samsung представит Galaxy Note 9 на мероприятии в Нью-Йорке, которое пройдёт 9 августа.





В этом случае, анонс Galaxy Note 9 состоится на две недели раньше, чем в прошлом году у Galaxy Note 8. Ранее сообщалось о дебюте в конце августа. Другой источник рассекретил цветовую гамму будущего флагмана. Смартфон выйдет в пяти вариантах расцветки — чёрной, синей, серой, сиреневой и коричневой. Кроме того, документация на сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC) показала ёмкость аккумулятора в 4000 мАч и поддержку беспроводной зарядки.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Galaxy Note 9 с кодовым названием Crown должен получить экран Infinity Display 2.0, как у флагманских Galaxy S9 и Galaxy S9+. Он сохранит диагональ 6,3 дюйма, технологию экрана S-AMOLED и соотношение сторон 18,5:9. Galaxy Note 9 может стать первым смартфоном Samsung с интегрированным в экран сканером отпечатков пальцев. Главным внешним отличием от предшественника, Note 8, стало размещение сканера отпечатков пальцев — теперь он расположился под основной двойной камерой.

Аппаратной основой станут процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845, в зависимости от региона выхода. Galaxy Note 9 выйдет в вариантах с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть предположения о дополнительных опциях с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор получит ёмкость 3850 мАч. Это существенно больше, чем 3300 мАч у прошлогоднего Galaxy Note 8.