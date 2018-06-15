Samsung Galaxy Note 9 получит аппаратную кнопку для камеры и скриншотов

Компания Samsung Electronics оснастит свой флагманский смартфон Galaxy Note 9 специальной аппаратной кнопкой спуска затвора в камере. Также она будет использоваться для снятия скриншотов. Об этом сообщило корейское издание Herald со ссылкой на источники в индустрии.


Кнопка сможет открывать приложение камеры при двойном нажатии, наводить фокус на объекты при открытом приложении, делать снимки, видео и скриншоты при закрытом приложении камеры. Компания уже зарегистрировала торговую марку Perfect Capture Technology для неё.

Согласно более ранним утечкам, смартфон Galaxy Note 9 с кодовым названием Crown должен получить экран Infinity Display 2.0, как у флагманских Galaxy S9 и Galaxy S9+. Он сохранит диагональ 6,3 дюйма, технологию экрана S-AMOLED и соотношение сторон 18,5:9. Galaxy Note 9 может стать первым смартфоном Samsung с интегрированным в экран сканером отпечатков пальцев. Главным внешним отличием от предшественника, Note 8, стало размещение сканера отпечатков пальцев — теперь он расположился под основной двойной камерой.

Аппаратной основой станут процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845, в зависимости от региона выхода. Galaxy Note 9 выйдет в вариантах с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ, 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Есть предположения о дополнительных опциях с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор получит ёмкость 3850 мАч. Это существенно больше, чем 3300 мАч у прошлогоднего Galaxy Note 8.

Официальный дебют Samsung Galaxy Note 9 может состояться 9 августа 2018 года на мероприятии в Нью-Йорке.

Источник
Herald
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