LG готовит безрамочный смартфон на базе Android One

Компания LG Electronics готовит к выпуску свой первый смартфон на базе платформы Android One. Улики, указывающие на это обнаружили в прошивке смартфона LG Stylo 4. Изначально на них обратил внимание один из пользователей сообщества мобильных разработчиков XDA Developers.

LG Q7
LG Q7

По предварительным данным, смартфон получил 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и соотношение сторон 18:9, процессором Qualcomm Snapdragon 450, 2 или 3 ГБ оперативной памяти и аккумулятором на 3000 мАч. Также отмечаются порт USB Type-C, поддержка NFC, операционная система Android 8.1 и отсутствие сканера отпечатков пальцев.

По одной из версий это может оказаться версия смартфона LG Q7 на платформе Android One, которая должна выйти у американского оператора T-Mobile.

Источник
XDA Developers
Теги
смартфон ANDROID LG Android One

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