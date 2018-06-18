LG готовит безрамочный смартфон на базе Android One

Компания LG Electronics готовит к выпуску свой первый смартфон на базе платформы Android One. Улики, указывающие на это обнаружили в прошивке смартфона LG Stylo 4. Изначально на них обратил внимание один из пользователей сообщества мобильных разработчиков XDA Developers.



LG Q7

По предварительным данным, смартфон получил 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей) и соотношение сторон 18:9, процессором Qualcomm Snapdragon 450, 2 или 3 ГБ оперативной памяти и аккумулятором на 3000 мАч. Также отмечаются порт USB Type-C, поддержка NFC, операционная система Android 8.1 и отсутствие сканера отпечатков пальцев.

По одной из версий это может оказаться версия смартфона LG Q7 на платформе Android One, которая должна выйти у американского оператора T-Mobile.