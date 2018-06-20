Безрамочный Xiaomi Mi Max 3 показался на живых фото

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA опубликовали живые фотографии нового смартфона Xiaomi Mi Max 3, пока не представленного производителем официально.


Как видно по фото, смартфон, действительно, заключён металлический корпус и имеет безрамочный дизайн без выреза экрана в стиле iPhone X.

Смартфон получит внушительный 6,99-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей). Также он станет первым представителем серии с двойной камерой. Основная камера получит сенсор Sony IMX363 на 12 Мп в качестве основного. Такой же сенсор используется во флагманских Xiaomi Mi 8 и Mi MIX 2S.

Также отмечается фронтальная камера на 8 Мп (5 Мп у младшей модели), восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц, опции оперативной памяти 3, 4 и 6 ГБ, накопители на 32, 64 и 128 ГБ, аккумулятор на 5400 мАч, операционная система Android 8.1 Oreo. Размеры составляют 176,15 х 87,4 х 7,99 мм, а вес — 221 грамм.

Источник
TENAA
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi TENAA Xiaomi Mi Max 3

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