Xiaomi покажет лучший «лопатофон» Mi Max 3 уже 3 июля

Стала известна дата следующего большого анонса китайской компании Xiaomi. Информацию рассекретил голосовой помощник Xiao AI, который на данный момент работает только у китайских пользователей.





По данным источника, анонс состоится 3 июля. На мероприятии ожидается дебют смартфона Xiaomi Mi Max 3, а также специальная анимешная версия Mi 6X Hatsune Edition. Напомним, Мику Хацунэ — это японская виртуальная певица, созданная компанией Crypton Future Media 31 августа 2007 года.



Xiaomi Redmi Note 4X Hatsune Edition

Согласно более ранним утечкам, заключён металлический корпус и имеет безрамочный дизайн без выреза экрана в стиле iPhone X. Смартфон получит внушительный 6,99-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей). Также он станет первым представителем серии с двойной камерой. Основная камера получит сенсор Sony IMX363 на 12 Мп в качестве основного. Такой же сенсор используется во флагманских Xiaomi Mi 8 и Mi MIX 2S.

Также отмечается фронтальная камера на 8 Мп (5 Мп у младшей модели), восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц, опции оперативной памяти 3, 4 и 6 ГБ, накопители на 32, 64 и 128 ГБ, аккумулятор на 5400 мАч, операционная система Android 8.1 Oreo. Размеры составляют 176,15 х 87,4 х 7,99 мм, а вес — 221 грамм.