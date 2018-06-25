Xiaomi покажет лучший «лопатофон» Mi Max 3 уже 3 июля

Стала известна дата следующего большого анонса китайской компании Xiaomi. Информацию рассекретил голосовой помощник Xiao AI, который на данный момент работает только у китайских пользователей.


По данным источника, анонс состоится 3 июля. На мероприятии ожидается дебют смартфона Xiaomi Mi Max 3, а также специальная анимешная версия Mi 6X Hatsune Edition. Напомним, Мику Хацунэ — это японская виртуальная певица, созданная компанией Crypton Future Media 31 августа 2007 года.

Xiaomi Redmi Note 4X Hatsune Edition
Xiaomi Redmi Note 4X Hatsune Edition

Согласно более ранним утечкам, заключён металлический корпус и имеет безрамочный дизайн без выреза экрана в стиле iPhone X. Смартфон получит внушительный 6,99-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей). Также он станет первым представителем серии с двойной камерой. Основная камера получит сенсор Sony IMX363 на 12 Мп в качестве основного. Такой же сенсор используется во флагманских Xiaomi Mi 8 и Mi MIX 2S.

Также отмечается фронтальная камера на 8 Мп (5 Мп у младшей модели), восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,8 ГГц, опции оперативной памяти 3, 4 и 6 ГБ, накопители на 32, 64 и 128 ГБ, аккумулятор на 5400 мАч, операционная система Android 8.1 Oreo. Размеры составляют 176,15 х 87,4 х 7,99 мм, а вес — 221 грамм.

Источник
Ithome
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi Max 3

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