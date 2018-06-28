Apple и Samsung помирились после 7 лет в суде

Компании Samsung и Apple урегулировали свой патентный спор, который тянулся целых семь лет, с 2011 года. В Окружной суд Калифорнии компаниями направлено соглашение о примирении.


Таким образом, Samsung и Apple частным порядком разрешили свои разногласия и закрыли все судебные претензии. Точные условия сделки не разглашаются, а сами компании пока не выступали с официальными комментариями.

Напомним, весь спор ведётся в отношении таких устройств, как iPhone 3GS, оригинального iPad, ранних моделей серии Samsung Galaxy S и Galaxy Tab. Apple обвиняет Samsung в слишком близком копировании внешнего вида и упаковки своих революционных гаджетов, а также подражании в поведении программного обеспечения, вроде жеста «потяни для обновления».

В мае 2018 года жюри присяжных постановило, что Samsung должна выплатить Apple 539 миллионов долларов. Отметим, что в 2012 году Apple выиграла дело против Samsung и присяжные постановили, что Apple понесла ущерб в размере немногим более одного миллиарда долларов США. Сумма кажется огромной, если не вспоминать, что Apple требовала в два с лишним раза больше. Samsung тогда согласилась на выплату 548 миллионов, но затем вердикт был отменён Верховным судом. В результате, судебная тяжба продолжилась. На тот момент Samsung уже заплатила 399 миллионов из всей суммы, причитающейся Apple.

Источник
AppleInsider
Теги
Apple Samsung фейспалм патент

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