Китайские бюрократы раскрыли неприятную особенность нового смартфона Huawei

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA появилась документация с подробностями о новом смартфоне Huawei Nova 3, пока не представленном производителем официально.

Ранее ведомство опубликовала живые фотографии, а теперь выложило описание технических характеристик. Как ожидалось, Nova 3 станет первым смартфоном Huawei с процессором Kirin 710. Однако этим мечтам не было суждено сбыться. По данным TENAA в смартфоне используется восьмиядерный процессор с тактовой частотой 2,36 ГГц. Судя по всему, речь идёт о старом чипе Kirin 659. Объём памяти достигает 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ на накопителе.

Смартфон оснащается 6,3-дюймовым дисплеем разрешением 2340 х 1080 пикселей с вырезом в стиле iPhone X, двойной основной камерой 16+24 Мп и двойной фронтальной 24+2 Мп, аккумулятором на 3650 мАч. Размеры составляют 157 х 73,7 х 7,3 мм, а вес — 165 граммов.

Официальный дебют Huawei Nova 3 ожидается в июле 2018 года.