Показан смартфон с девятью тыловыми камерами

В сети появилась фотография прототипа смартфона от стартапа Light с девятью модулями камерами на задней панели. Ей поделилось издание Washington Post в большой статье про будущее смартфонов.





По словам источника, смартфон с девятерной основной камерой ненамного толще, чем iPhone X. Планируется, что такой многокамерный смартфон будет официально представлен в конце 2018 года. Смысл в такой системе в том, что каждый из модулей делает снимок одновременно, а затем все они «сшиваются» в одну большую фотографию.



Light L16

Как отметил автор статьи, представленный на фото смартфон является концептом, а Light сейчас работает над прототипами устройств, которые получат от пяти до девяти модулей в основной камере. Такой смартфон сможет делать снимки с разрешением до 64 Мп, а также в условиях плохой освещённости и с большой глубиной резкости. Поскольку все модули и процессор для обработки всей отснятой информации что-то стоят, сам смартфон окажется в результате недешёвым.

Стартап Light уже известен своей камерой Light L16 с шестнадцатью модулями, которая дебютировала на январской выставке CES 2018. Она оценена в 1950 долларов США. Инвестором стартапа выступает тайваньский гигант Foxconn.