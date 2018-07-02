Показан смартфон с девятью тыловыми камерами

В сети появилась фотография прототипа смартфона от стартапа Light с девятью модулями камерами на задней панели. Ей поделилось издание Washington Post в большой статье про будущее смартфонов.


По словам источника, смартфон с девятерной основной камерой ненамного толще, чем iPhone X. Планируется, что такой многокамерный смартфон будет официально представлен в конце 2018 года. Смысл в такой системе в том, что каждый из модулей делает снимок одновременно, а затем все они «сшиваются» в одну большую фотографию.

Light L16
Light L16

Как отметил автор статьи, представленный на фото смартфон является концептом, а Light сейчас работает над прототипами устройств, которые получат от пяти до девяти модулей в основной камере. Такой смартфон сможет делать снимки с разрешением до 64 Мп, а также в условиях плохой освещённости и с большой глубиной резкости. Поскольку все модули и процессор для обработки всей отснятой информации что-то стоят, сам смартфон окажется в результате недешёвым.

Стартап Light уже известен своей камерой Light L16 с шестнадцатью модулями, которая дебютировала на январской выставке CES 2018. Она оценена в 1950 долларов США. Инвестором стартапа выступает тайваньский гигант Foxconn.

Источник
Washington Post
Теги
смартфон фейспалм Foxconn

Комментарии

Материалы по теме

Apple извинилась за намеренное замедление старых iPhone

29 декабря 2017

Caviar запускает космические iPhone X с метеоритом и лунным камнем

18 октября 2017

Caviar предлагает iPhone 8 с метеоритом, мехом норки и вулканической лавой

6 сентября 2017

Google исправила бургер и пиво в Android

29 ноября 2017

Google признала наличие «мертвых зон» на экране Pixel 2 XL

13 ноября 2017

Samsung создала ферму для майнинга из Galaxy S5

30 октября 2017
Загрузка...
Из рубрикиТелефоны
Китайские бюрократы раскрыли неприятную особенность нового смартфона Huawei
Опубликованы замеры скорости нового iPhone
Huawei рассказала, когда на старых смартфонах «полетят» игры

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 125
Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 103
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 64
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 62
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 55
Сравниваем три лучших смартфона 2018 года: Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy S9 и Sony Xperia XZ2 47